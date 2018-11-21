Франция привержена сохранению альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - министр финансов

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр и Тьерри Боллоре, назначенный временно исполняющим обязанности CEO Renault вместо Карлоса Гона, заявили о приверженности сохранению трехстороннего альянса Renault, Nissan и Mitsubishi.

Партнерство трех автопроизводителей продолжится и будет углубляться, заявил Б. Ле Мэр в ходе пресс-конференции в Париже в среду.

Ранее на этой неделе прокуратура Токио арестовала К.Гона по обвинениям в несоблюдении требований о предоставлении отчетности регулирующим органом в части раскрытия информации о полученных им от Nissan выплатах. Сокрытый доход председателя совета директоров Nissan составлял около $44 млн.

Кроме того, К.Гона обвиняют в использовании средств Nissan в личных целях.

"Мы полностью привержены сохранению альянса Renault и Nissan, учитывая серьезные технологические вызовы, с которыми сталкивается автомобильный сектор, включая разработку электромобилей и самоуправляемых машин, - цитирует Б. Ле Мэра агентство Bloomberg. - Чтобы финансирование инвестиции и инновации в сфере этих новых технологий, нам нужны сильные компании".

"Альянс жизненно важен для Renault, и мы обеспечим абсолютную непрерывность взаимодействия с нашими партнерами", - заявил Т.Боллоре.

Как сообщалось, правительство Франции, владеющее крупным пакетом акций Renault, настаивало на сближении Renault и Nissan посредством сложной схемы перекрестного владения акциями, чтобы сохранить альянс после ухода К.Гона, ожидавшегося в 2022 году. Теперь же Парижу и Токио придется искать новые варианты дальнейшего сотрудничества автопроизводителей.

Б. Ле Мэр встретится с министром финансов Японии Хиросиге Секо в Париже в четверг для обсуждения ситуации вокруг автопроизводителей.

Совет директоров Renault не стал увольнять К.Гона, сославшись на презумпцию невиновности, и запросил у Nissan информацию, касающуюся предъявленных топ-менеджеру обвинений.

Тем временем Nissan заявил о том, что К.Гон будет уволен. Совет директоров японской компании соберется в четверг для принятия окончательного решения.

Ранее газета Financial Times сообщила, что К.Гон планировал слияние Renault и Nissan, а совет директоров японского автопроизводителя был против сделки и искал способы ее заблокировать.

По данным источников издания, члены совета директоров Nissan ждали, что предложение будет сделано в ближайшие месяцы.

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.