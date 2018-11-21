Пресс-релиз

26 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ художественного фильма режиссёра Василия Ордынского «Первая любовь» (киностудия «Мосфильм», 1968 года), снятого по одноименной повести Ивана Тургенева.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов