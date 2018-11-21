Еврокомиссия сделала 1-й шаг к штрафам для Италии за несоблюдение бюджетных правил ЕС

Еврокомиссия в среду обвинила Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза, тем самым сделав первый шаг к штрафам в отношении правительства страны.
Как говорится в пресс-релизе, "Еврокомиссия... подтверждает существование особо серьезного несоблюдения Пакта стабильности и роста в случае Италии".
Евросоюз может наказать Италию за неподчинение бюджетным правилам ЕС штрафом в 0,2% ВВП.
В среду ведомство обнародовало результаты проверки бюджетных проектов всех стран ЕС на 2019 год.
Кроме того, для Италии Еврокомиссия выпустила отдельный отчет о госдолге, публикация была перенесена с весны из-за опасений, связанных с долговой нагрузкой страны. В документе отмечается, что Италия не соблюдает правила ЕС в отношении заимствований.
"В прошлые годы Италия добилась прогресса в стабилизации экономики, восстановлении роста и создания рабочих мест. Сегодня растут риски неопределенности, подрывающие эти результаты", - отметил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Накануне в итальянских СМИ появились сообщения о возможных уступках Брюсселю, но партия "Лига", входящая в правящую коалицию, в среду их опровергла.
Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, имеющий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, так как это грозит ростом долговой нагрузки Италии и нарушением правил ЕС. Правительство Италии должно было представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета до 13 ноября.
Согласно прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году. В 2019 году экономика прибавит 1,2%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и до 3,1% - в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.
Алиев соболезнует президенту Афганистана в связи c террористическим актом в Кабуле
В МИД Азербайджана обвинили Пашиняна в нецивилизованном поведении
Трамп назвал шикарным снижение цен на нефть и призвал снизить их еще
Правительство Азербайджана планирует с 2019г взимать акцизный налог на импорт автобусов
Правительство Азербайджана предлагает повысить акцизы на импорт автомобилей
В Азербайджане законодательно запретили трансляцию в дневное время телерадиопередач возрастной категории 16+
Телешоу про путешествия в Баку вошли в топ-5 на российских телеканалах
Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г, цены на индейку упали на 4%
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»