Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о спорной нефти в трубопроводах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с РФ об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" и "Омск-Павлодар", сообщила в среду пресс-служба главы республики.
Соглашение было подписано 9 ноября 2017 года.
После распада СССР и разделения нефтепроводов по территориальному принципу технологическая нефть в объеме более 62,048 тыс. тонн в нефтепроводе "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" на территории Казахстана оказалась на балансе дочерней структуры ПАО "Транснефть" и в объеме 141,728 тыс. тонн в нефтепроводе "Омск-Павлодар" на территории России - на балансе компании АО "КазТрансОйл".
Цель соглашения - урегулирование сложившейся спорной ситуации. По соглашению стороны признают, что нефть в обоих трубопроводах является аналогичной по качественным характеристикам, а право собственности на часть нефти в "Омск-Павлодаре" в объеме 62 тыс. тонн принадлежит "Транснефти", на 141,728 тыс. тонн - "КазТрансОйлу".
"Соглашение юридически закрепляет фактически существующую на сегодняшний день принадлежность нефти указанным в нем организациям, а указанная в соглашении схема позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам", - говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Как сообщалось ранее, в течение 10 месяцев с даты вступления в силу соглашения стороны должны обеспечить вытеснение 79,7 тыс. тонн нефти, принадлежащей "КазТрансОйлу", с территории РФ на территорию Казахстана по магистральному нефтепроводу Омск-Павлодар несколькими партиями.
При этом признание права собственности на нефть за "Транснефтью" и "КазТрансОйлом" в целях налогообложения не рассматривается в качестве дохода при исчислении применительно к РФ налога на прибыль, к Казахстану - корпоративного подоходного налога, а также не подлежит обложению другими налогами.
Госдума РФ ратифицировала соглашение с Казахстаном об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" и "Омск-Павлодар" 24 мая 2018 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»