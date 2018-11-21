Пресс-релиз

23 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Работа со словарями. Формирование интеллектуальных навыков ученика, развитие языковой компетенции и творческого воображения». Он будет приурочен к 155-летию «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.

Начало – в 15:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов