В Азербайджане с 2019г производство энергетических напитков будет облагаться акцизным налогом

Правительство Азербайджана планирует расширить список подакцизных товаров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
В парламент Азербайджана представлен проект поправок в Налоговый кодекс.
В частности, за каждый литр производимых в стране алкогольных энергетических напитков ставку акцизного налога предлагается установить 2 манат, безалкогольных энергетических напитков – 3 манат за 1 литр.
Кроме этого, поправки предусматривают взимание акцизного налога на производство в Азербайджане жидкостей для электронных сигарет. Ставку акциза предлагается установить в размере 20 манатов за 1 литр.
Помимо этого, правительство предлагает увеличить ставки акцизов на производимые в стране сигары. В частности, ставка акциза составит 1 манат за каждую сигару (в настоящее время ставка - 20 манат за каждую тысячу сигар).
Ожидается, что данные ставки акцизов будут применяться с 1 января 2019 года.
Согласно заключению Счетной палаты по проекту госбюджета Азербайджана на 2019 год, правительство ожидает роста поступлений по акцизам на производимую на территории страны табачную продукцию в 5,8 раза – с 10,071 млн манатов до 58,5 млн манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»