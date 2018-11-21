Правительство Азербайджана предлагает повысить акцизы на импорт автомобилей

Правительство Азербайджана представило в парламент проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих повышение акцизов на импортируемые в республику автомобили, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

«Предлагается повысить ставки акцизов на импорт всех легковых автомобилей», - сообщили в министерстве.

В частности, ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 тыс. куб. см. предлагается увеличить с 0,2 манат до 0,3 манат за каждый куб. см. рост (на 50%).

Ставку акциза на импорт легковых автомобилей с объемом двигателя до 3 тыс. куб. см. предлагается повысить с 400 до 600 манатов. Кроме того, за каждый куб. см. для части объема двигателя от 2,001 тыс. до 3 тыс. куб. см. предлагается взимать 5 манат (в настоящее время – 3 манат), рост на 66,6%.

Ставку акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см. предлагается увеличить с 3,4 тыс. манатов до 5,6 тыс. манатов, а сумму, взимаемую за каждый куб. см. для части объема двигателя в 3001-4000 куб. см., увеличить с 8 до 13 манатов (рост на 62,5%).

Ставку акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 5 тыс. куб. см. предлагается увеличить с 11,4 тыс. манатов до 18,6 тыс. манатов, а сумму, взимаемую за каждый куб. см. для части объема двигателя от 4 тыс. до 5 тыс. куб. см - увеличить с 20 до 35 манатов (рост на 75%).

Ставку акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя выше 5 тыс. кубических сантиметров предлагается увеличить с 31,4 тыс. манатов до 53,6 тыс. манатов, а сумму, взимаемую за каждый дополнительный куб. см., увеличить с 40 до 70 манатов (рост на 75%).

А.Мамедов