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Карабахский конфликт 21.11.2018 17:11

В МИД Азербайджана обвинили Пашиняна в нецивилизованном поведении

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян игнорирует гуманитарную деятельность, поощряемую Минской группой ОБСЕ, заявила журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Н.Пашиняна во вторник на встрече с журналистами высказался против возвращения Азербайджану двух азербайджанских мирных жителей, удерживаемых в армянском плену.

«Заявление и.о. премьер-министра Армении Пашиняна наглядно демонстрирует, что он является одним из тех, кто весьма далек от цивилизованного поведения, на словах говоря о мире и достижении согласия, на деле же отвергая общечеловеческие принципы гуманизма», - сказала Л.Абдуллаева.

По ее словам, высказывания Н.Пашиняна вовсе не отличается от своего предшественника – экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

«В международном гуманитарном праве нашел отражение вопрос об обмене пленными и заложниками на основании согласия конфликтующих сторон, и в мировой практике широко применяются такого рода обмены»,- подчеркнула она.

Официальный представитель МИД Азербайджана также отметила, что в то время как в Баку руководствуются конвенциями международного права, а также принципами гуманизма и предлагают совершить обмен «всех на всех», Н.Пашинян своими заявлениями грубо нарушает свои международные обязательства.

«Этот шаг Н.Пашиняна также является показателем игнорирования поощряемой сопредседателями Минской группы ОБСЕ гуманитарной деятельности», - отметила Л.Абдуллаева.

Ранее осведомленный источник сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех». Однако, официальный Ереван ответа на данное предложение пока не дал.

В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.

А.Багдасарян был задержан военнослужащими азербайджанской армии в декабре 2014 года во время диверсионной вылазки, позднее решением суда приговорен к 15 года лишения свободы.

К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана, в настоящее время над ним идет суд.

З.Карапетян задержан в июне 2017 года. Армянская сторона утверждает, что это гражданское лицо. Азербайджан ведет соответствующее работы по установлению его статуса.

В Армении в настоящее время находятся трое азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Кроме этого, у армянской стороны находится еще одно гражданское лицо – Эльнур Гусейнзаде.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН


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