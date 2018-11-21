В МИД Азербайджана обвинили Пашиняна в нецивилизованном поведении

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян игнорирует гуманитарную деятельность, поощряемую Минской группой ОБСЕ, заявила журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Н.Пашиняна во вторник на встрече с журналистами высказался против возвращения Азербайджану двух азербайджанских мирных жителей, удерживаемых в армянском плену.
«Заявление и.о. премьер-министра Армении Пашиняна наглядно демонстрирует, что он является одним из тех, кто весьма далек от цивилизованного поведения, на словах говоря о мире и достижении согласия, на деле же отвергая общечеловеческие принципы гуманизма», - сказала Л.Абдуллаева.
По ее словам, высказывания Н.Пашиняна вовсе не отличается от своего предшественника – экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
«В международном гуманитарном праве нашел отражение вопрос об обмене пленными и заложниками на основании согласия конфликтующих сторон, и в мировой практике широко применяются такого рода обмены»,- подчеркнула она.
Официальный представитель МИД Азербайджана также отметила, что в то время как в Баку руководствуются конвенциями международного права, а также принципами гуманизма и предлагают совершить обмен «всех на всех», Н.Пашинян своими заявлениями грубо нарушает свои международные обязательства.
«Этот шаг Н.Пашиняна также является показателем игнорирования поощряемой сопредседателями Минской группы ОБСЕ гуманитарной деятельности», - отметила Л.Абдуллаева.
Ранее осведомленный источник сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех». Однако, официальный Ереван ответа на данное предложение пока не дал.
В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.
А.Багдасарян был задержан военнослужащими азербайджанской армии в декабре 2014 года во время диверсионной вылазки, позднее решением суда приговорен к 15 года лишения свободы.
К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана, в настоящее время над ним идет суд.
З.Карапетян задержан в июне 2017 года. Армянская сторона утверждает, что это гражданское лицо. Азербайджан ведет соответствующее работы по установлению его статуса.
В Армении в настоящее время находятся трое азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.
Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.
Кроме этого, у армянской стороны находится еще одно гражданское лицо – Эльнур Гусейнзаде.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»