Правительство Азербайджана планирует с 2019г взимать акцизный налог на импорт автобусов

Правительство Азербайджана планирует с 2019 года ввести акцизный налог на импортируемые в республику автобусы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

«Соответствующие изменения предусмотрены в проекте изменений в Налоговый кодекс, обсуждаемом в парламенте страны», - отметили в ведомстве.

В частности, ставку акциза для автобусов с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см. планируется установить в 2 манат за каждый куб. см.; с объем двигателя до 6 тыс. куб. см. - 8 тыс. манатов (кроме того, за каждый куб. см. для части объема двигателя от 4,001 тыс. до 6 тыс. куб. см. предлагается взимать 4 манат).

Для автобусов с объемом двигателя до 8 тыс. куб. см. ставку акциза планируется установить в размере 16 тыс. манатов, плюс за каждый куб. см. для части объема двигателя от 6,001 тыс. до 8 тыс. куб. см. предлагается взимать 6 манат.

Для автобусов с объемом двигателя до 10 тыс. куб. см. ставку акцизного налога предлагается установить в размере 28 тыс. манатов, также за каждый куб. см. для части объема двигателя от 8,001 тыс. до 10 тыс. куб. см. предлагается взимать 8 манатов.

Ставку акциза при импорте автобусов с объемом двигателя свыше 10 тыс. куб. см. планируется установить в размере 44 тыс. манатов, кроме того за каждый куб. см. для части объема двигателя свыше 10 тыс. куб. см. предлагается взимать 10 манатов.

«В случае, если возраст автобуса превышает 1 год или его пробег составляет свыше 100 тыс. км, к сумме рассчитанного акцизного налога будет применяться коэффициент 1,5», - отметили в ведомстве.

По данным Госкомстата Азербайджана, в январе-сентябре текущего года в республику импортировано 110 автобусов (спад на 20,3%) на общую сумму $6 млн 130,9 тыс. (спад на 33,9%).

А.Мамедов