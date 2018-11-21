Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.1746 TRY   0.3157

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 11° 23 Ноя 11° 24 Ноя

Транспорт и связь 21.11.2018 17:23

Правительство Азербайджана планирует с 2019г взимать акцизный налог на импорт автобусов

Правительство Азербайджана планирует с 2019 года ввести акцизный налог на импортируемые в республику автобусы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

«Соответствующие изменения предусмотрены в проекте изменений в Налоговый кодекс, обсуждаемом в парламенте страны», - отметили в ведомстве.

В частности, ставку акциза для автобусов с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см. планируется установить в 2 манат за каждый куб. см.; с объем двигателя до 6 тыс. куб. см. - 8 тыс. манатов (кроме того, за каждый куб. см. для части объема двигателя от 4,001 тыс. до 6 тыс. куб. см. предлагается взимать 4 манат).

Для автобусов с объемом двигателя до 8 тыс. куб. см. ставку акциза планируется установить в размере 16 тыс. манатов, плюс за каждый куб. см. для части объема двигателя от 6,001 тыс. до 8 тыс. куб. см. предлагается взимать 6 манат.

Для автобусов с объемом двигателя до 10 тыс. куб. см. ставку акцизного налога предлагается установить в размере 28 тыс. манатов, также за каждый куб. см. для части объема двигателя от 8,001 тыс. до 10 тыс. куб. см. предлагается взимать 8 манатов.

Ставку акциза при импорте автобусов с объемом двигателя свыше 10 тыс. куб. см. планируется установить в размере 44 тыс. манатов, кроме того за каждый куб. см. для части объема двигателя свыше 10 тыс. куб. см. предлагается взимать 10 манатов.

«В случае, если возраст автобуса превышает 1 год или его пробег составляет свыше 100 тыс. км, к сумме рассчитанного акцизного налога будет применяться коэффициент 1,5», - отметили в ведомстве.

По данным Госкомстата Азербайджана, в январе-сентябре текущего года в республику импортировано 110 автобусов (спад на 20,3%) на общую сумму $6 млн 130,9 тыс. (спад на 33,9%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОБУСЫ, ИМПОРТ, АКЦИЗЫ


Похожие новости


В Азербайджан в январе-августе импортированы легковые автомобили на $212,5 млн Частный сектор не оправдал надежд в сфере городских пассажироперевозок – президент Алиев В Азербайджан в январе-июле 2018г импортированы легковые автомобили на $179 млн Импорт грузовых машин в Азербайджан в январе-мае увеличился в 2 раза Импорт грузовых машин в Азербайджан в январе 2018г увеличился на 78% Импорт автобусов в Азербайджан удвоился в январе-ноябре 2017г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]