ФРГ не хочет, чтобы Европа стала площадкой для дебатов о ядерном вооружении, Германия по-прежнему выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы выступаем за то, чтобы США не выходили так быстро из ДРСМД, потому что мы не хотим, чтобы Европа стала ареной для дебатов по вопросу ядерного вооружения", - сказал Х.Маас, выступая в среду в Бундестаге.

По его словам, Германия планирует в ближайшее время вновь вынести вопрос о разоружении на международную повестку дня.

В то же время, по словам министра, этого будет недостаточно. "Есть вопросы, которые появились с 1987 года, когда был заключен ДРСМД (. . .) Вопросы искусственного интеллекта, (. . .) кибервойн", - сказал Х.Маас.

Он убежден, что самыми опасными угрозами на сегодняшний момент являются те, которые представляет мир высоких технологий. "Самый большой вызов на сегодняшний момент - это предпринять что-либо против этого с тем, чтобы предотвращать кибератаки на критические инфраструктурные сети. Да, мы не хотим становиться ареной для дебатов по вопросу ядерного вооружения. Но речь идет о гораздо большем - в будущем наибольшая опасность будет исходить не от "мега-бомб", а от мегабит и мегабайтов", - сказал Х.Маас.

Именно поэтому, отметил он, во всех этих сферах как можно скорее необходимо международное регулирование.