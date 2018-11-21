В Азербайджане законодательно запретили трансляцию в дневное время телерадиопередач возрастной категории 16+

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в среду закон «О защите детей от вредных информаций».

Документ опубликован на сайте главы государства.

Основными принципами защиты детей от вредоносной информации в документе указаны обеспечении прав и свобод подрастающего поколения, забота об их интересах, создание условий для оборота информационной продукции, безопасной для детских жизней и здоровья и обеспечивающей их всестороннее развитие и социализацию.

Закон запрещает пропаганду насилия, жестокости, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции, информации порнографического характера и предусматривает развитие международного сотрудничества в этой сфере.

В качестве видов вредной информации в законодательном акте указаны, в том числе, информации, наносящие вред институту семьи, содержащие ненормативную лексику, материалы эротического и устрашающего характера.

Закон содержит пункт, предусматривающий необходимость обязательного указания производителем или распространителем информационной продукции на товаре или на упаковке соответствующей возрастной категории: «6-», «6+», «12+», «16+» и «18+».

Документ также запрещает трансляцию на телевидении и радио информационной продукции категории «16+» с 7:00 до 21:00 часов, категории «18+» и «16+» с 6:00 до 23:00 часов.

Р.Бабаев