Алиев соболезнует президенту Афганистана в связи c террористическим актом в Кабуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту Афганистана Мухаммеду Ашрафу Гани соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва в Кабуле.

«Новость о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва в Кабуле глубоко нас опечалила. Мы глубоко возмущены этим террористическим актом, и считаем необходимым и важным вести жесткую, решительную и последовательную борьбу с терроризмом. От своего имени и отимени азербайджанского народа, в связи с этим событием, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших и всему народу Афганистана», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Б.Рустамбеков