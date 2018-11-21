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Внешняя политика 21.11.2018 18:30

Алиев соболезнует президенту Афганистана в связи c террористическим актом в Кабуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту Афганистана Мухаммеду Ашрафу Гани соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва в Кабуле.

«Новость о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва в Кабуле глубоко нас опечалила. Мы глубоко возмущены этим террористическим актом, и считаем необходимым и важным вести жесткую, решительную и последовательную борьбу с терроризмом. От своего имени и отимени азербайджанского народа, в связи с этим событием, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших и всему народу Афганистана», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]