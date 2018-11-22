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Дальнее зарубежье 22.11.2018 11:44

Афганистан стал плацдармом для переброски боевиков ИГИЛ в постсоветские государства - и.о. генсека ОДКБ

Ситуация в Афганистане служит источником постоянной тревоги в странах - членах Организации Договора о коллективной безопасности, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Это заявление В.Семериков сделал в ходе прошедшей в Москве шестой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, сказано в сообщении, размещённом в четверг на сайте ОДКБ.

"Постоянную тревогу в ОДКБ вызывает Афганистан с его внутриполитической нестабильностью и неиссякаемым потоком наркотиков. Сегодня эта страна превратилась в плацдарм для переброски в постсоветские государства недобитых боевиков ИГИЛ ", - заявил В.Семериков.

"Возникла реальная опасность формирования мощной экстремистской группировки на границах Афганистана с Таджикистаном и Туркменистаном", - сказал и.о. генсека ОДКБ.

С учетом этого, продолжил В.Семериков, "ОДКБ последовательно выступает за создание широкого международного фронта по противодействию угрозе терроризма, развитие динамичного сотрудничества в этой области с ООН, СНГ, ШОС и их профильными структурами, в частности, с Контртеррористическим комитетом ООН, Региональной антитеррористической структурой ШОС и Антитеррористическим центром государств - участников СНГ".

Учитывая чрезвычайную остроту современной международной обстановки, подчеркнул В.Семериков, "первостепенной задачей является консолидация усилий международных и региональных структур в деле обеспечения коллективной и индивидуальной безопасности государств". "От её решения в решающей степени зависит безопасность, суверенитет и территориальная целостность наших государств, их выживаемость в современном мире", - заявил в заключение и.о. обязанности генсека ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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