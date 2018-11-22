Сеул хотел бы освободить от санкций совместный с КНДР железнодорожный проект

Южная Корея ведет консультации с США, ООН и другими сторонами о временном снятии некоторых ограничительных мер с КНДР для разработки совместного железнодорожного проекта, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Что касается совместного исследования (проекта - ИФ) железных дорог, то идут консультации с США, ООН и другими сторонами. С учетом этого будет определена дата проведения полевых исследований", - заявил журналистам на условиях анонимности источник в министерстве по делам объединения.

Проект модернизации и объединения железных дорог Южной и Северной Кореи на границе был приостановлен из-за того, что командование ООН заблокировало передачу КНДР материалов, необходимых для проведения исследования.

Агентство отмечает, что накануне США выразили "решительную поддержку" двум странам Корейского полуострова в их готовности провести исследование вокруг состояния железных дорог и возможности их соединения на границе.

Кроме того, в МИД Южной Кореи заявили, что стороны находятся на завершающем этапе консультаций и обсуждают "небольшой технический вопрос".

Ранее стороны планировали начать изучать состояние железной дороге в конце октября и провести церемонию запуска проекта в конце ноября или начале декабря. Теперь Сеул рассчитывает провести церемонию до конца года.