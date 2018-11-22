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Дальнее зарубежье 22.11.2018 11:47

Сеул хотел бы освободить от санкций совместный с КНДР железнодорожный проект

Южная Корея ведет консультации с США, ООН и другими сторонами о временном снятии некоторых ограничительных мер с КНДР для разработки совместного железнодорожного проекта, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Что касается совместного исследования (проекта - ИФ) железных дорог, то идут консультации с США, ООН и другими сторонами. С учетом этого будет определена дата проведения полевых исследований", - заявил журналистам на условиях анонимности источник в министерстве по делам объединения.

Проект модернизации и объединения железных дорог Южной и Северной Кореи на границе был приостановлен из-за того, что командование ООН заблокировало передачу КНДР материалов, необходимых для проведения исследования.

Агентство отмечает, что накануне США выразили "решительную поддержку" двум странам Корейского полуострова в их готовности провести исследование вокруг состояния железных дорог и возможности их соединения на границе.

Кроме того, в МИД Южной Кореи заявили, что стороны находятся на завершающем этапе консультаций и обсуждают "небольшой технический вопрос".

Ранее стороны планировали начать изучать состояние железной дороге в конце октября и провести церемонию запуска проекта в конце ноября или начале декабря. Теперь Сеул рассчитывает провести церемонию до конца года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САНКЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]