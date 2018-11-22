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Регион 22.11.2018 12:19

РФ и Армения договорились о создании бюро по расследованию авиапроисшествий

Глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян подписали соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

Подписание документа состоялось в четверг в ходе форума "Транспорт России - 2018", передал корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время расследованием авиапроисшествий на территории постсоветского пространства занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). За ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в конце 2015 года правительство РФ перераспределило их в пользу Росавиации и Минпромторга. Позднее Минтранс РФ сообщал, что работает над созданием нового органа по расследованию авиапроисшествий в ЕАЭС, который бы стал альтернативой МАК.

Экс-глава Минтранса Максим Соколов объяснял такое решение тем, что МАК "включает в себя большую площадку" и "сегодня принимать решение способом консенсуса невозможно". Он уточнял при этом, что прежде всего это касается "позиции Украины, Грузии". На вопрос, выйдет ли Россия из МАК после создания нового евразийского бюро, М.Соколов заявлял журналистам, что решение будет принято позднее. Научная база для работы нового агентства, говорил он, будет прежней: НИИ гражданской авиации, аэронавигации, ЦАГИ "и многие другие, где проходили необходимые экспертизы".

В сентябре сообщалось, что намерение участвовать в создании органа по расследованию авиапроисшествий выразил Казахстан. Об этом "на полях" ВЭФ-2018 договорились нынешний глава Минтранса РФ Евгений Дитрих и первый вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АВИАПРОИСШЕСТВИЯ, РЕГУЛЯТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]