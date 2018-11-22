Советник Трампа по торговле не будет участвовать во встрече с Си Цзиньпином на саммите G20 - СМИ

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро, занимающий крайне жесткую позицию по отношению к Китаю, не будет принимать участия в переговорах лидеров США и КНР на саммите G20 в Буэнос-Айресе, пишет South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
Таким образом, отсутствие П.Наварро на переговорах в Аргентине может быть истолковано как позитивный сигнал о возможности соглашения между Вашингтоном и Пекином.
Вместе с тем, по данным издания, стороны все еще обсуждают состав делегаций. Встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится 1 декабря - во второй день саммита G20. Главы государств обсудят важнейшие вопросы отношений за обедом.
П.Наварро давно критиковал позицию Пекина по многим вопросам и даже написал такие работы как "Грядущие войны с Китаем" (The Coming China Wars) и "Смерть из Китая" (Death By China). Недавно он заявил, что "миллиардеры-глобалисты оказывают давление на Белый дом" с целью подтолкнуть президентскую администрацию к торговому соглашению с Китаем.
Однако главный советник Д.Трампа по экономике Ларри Кадлоу публично опроверг это заявление.
Во вторник Л.Кадлоу отметил, что президент США "верит, что Китай хотел бы заключить соглашение". Он также добавил, что Д.Трамп "пытается вдохнуть оптимизм" в торговые переговоры.
В число тех, кто будет сопровождать Д.Трампа, еще могут войти Л.Кадлоу, а также советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и посол США в Китае Терри Брэнстэд.
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