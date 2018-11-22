Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 12° 24 Ноя 25 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 22.11.2018 12:30

Советник Трампа по торговле не будет участвовать во встрече с Си Цзиньпином на саммите G20 - СМИ

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро, занимающий крайне жесткую позицию по отношению к Китаю, не будет принимать участия в переговорах лидеров США и КНР на саммите G20 в Буэнос-Айресе, пишет South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, отсутствие П.Наварро на переговорах в Аргентине может быть истолковано как позитивный сигнал о возможности соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Вместе с тем, по данным издания, стороны все еще обсуждают состав делегаций. Встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится 1 декабря - во второй день саммита G20. Главы государств обсудят важнейшие вопросы отношений за обедом.

П.Наварро давно критиковал позицию Пекина по многим вопросам и даже написал такие работы как "Грядущие войны с Китаем" (The Coming China Wars) и "Смерть из Китая" (Death By China). Недавно он заявил, что "миллиардеры-глобалисты оказывают давление на Белый дом" с целью подтолкнуть президентскую администрацию к торговому соглашению с Китаем.

Однако главный советник Д.Трампа по экономике Ларри Кадлоу публично опроверг это заявление.

Во вторник Л.Кадлоу отметил, что президент США "верит, что Китай хотел бы заключить соглашение". Он также добавил, что Д.Трамп "пытается вдохнуть оптимизм" в торговые переговоры.

В число тех, кто будет сопровождать Д.Трампа, еще могут войти Л.Кадлоу, а также советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и посол США в Китае Терри Брэнстэд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, НАВАРРО, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Вашингтон требует от Пекина кардинальных изменений в политике - Пенс США не добиваются "холодной войны" с Китаем - Помпео Трамп хочет подписать соглашение о торговле с Китаем на саммите G20 в ноябре - СМИ Трамп уверен в победе США в торговой войне с Китаем Болтон откровенно сказал, что выходом из ДРСМД США хотят "компенсировать" наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности - Лавров Трамп не отказался от личного телефона, несмотря на предупреждения о прослушке со стороны РФ и КНР - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]