Саммит ЕС по Brexit может не состояться из-за остающихся спорных вопросов - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе встречи в Брюсселе не смогли договориться о принципах отношений ЕС и Великобритании после Brexit, что ставит под сомнение проведение намеченного на воскресенье саммита ЕС, сообщает газета "Дейли телеграф".
"Попытки Терезы Мэй завершить обсуждения по своей сделке по Brexit с Брюсселем провалились в среду, вызывая сомнения в том, состоится ли внеочередной саммит ЕС для подписания текста в эти выходные", - пишет газета.
В среду Т.Мэй встретилась с Ж.-К.Юнкером в Брюсселе. Ожидалось, что на этой встрече стороны окончательно согласуют проект соглашения Brexit, однако после нее Т.Мэй заявила, что "вопросы еще остались". Британский премьер пообещала вернуться на переговоры в Брюссель в субботу.
По данным телеканала "Скай ньюс", переговоры Т.Мэй и Ж.-К.Юнкера были сконцентрированы на семистраничном проекте соглашения об отношениях ЕС и Великобритании после Brexit. Основные сложности, сообщает телеканал, на переговорах вызвали вопросы Гибралтара, рыбного хозяйства и товарооборота.
В Великобритании на Т.Мэй давят сторонники Brexit, которые хотят больших уступок со стороны Брюсселя, и премьер заинтересована в этом, чтобы показать им, что она борется за интересы страны до последней минуты, пишет "Дейли телеграф". В то же время, в ЕС хотят, чтобы сделка была полностью согласована в четверг, чтобы они успели до саммита детально изучить ее.
Альтернативой подписания соглашения на воскресном саммите может стать очередной саммит ЕС в середине декабря, отмечает газета.
Перспективы саммита были сомнительными еще до встречи Т.Мэй и Ж.-К.Юнкера, пишет газета. Так, канцлер Германии Ангела Меркель была недовольна попытками других стран ЕС вытянуть из переговоров по Brexit выгодные им уступки.
В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что Испания готова проголосовать против проекта по Brexit, если в нем не будут прописаны условия переговоров с Великобританией по Гибралтару, а Франция хочет получить дополнительные права на рыбную ловлю в рамках сделки.
А.Меркель, говоря о претензиях Испании, заявляла, что она не знает "как именно будет решаться этот вопрос", но надеется, что он будет решен к воскресенью.
Постпред Германии при ЕС, сообщает "Дейли телеграф", говорил своим коллегам, что сделка должна быть согласована в четверг, в противном случае, канцлер не будет присутствовать на саммите в воскресенье.
Источник газеты рассказал, что Германия ясно дала понять, что к моменту начала саммита не должно оставаться нерешенных вопросов по Brexit.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант, в свою очередь, призывает Т.Мэй внести изменения в проект в пункте о "страховочном" плане по ирландской границе.
По мнению Дж.Ханта, властям Великобритании нужно обеспечить себе условия, при которых она исключит возможность бессрочно остаться в "страховочном" плане и, таким образом, стать "сателлитом" ЕС, пишет газета.
Министр сравнил "страховочный" план с "турецкой ловушкой". Турция пытается вступить в ЕС уже на протяжении 31 года, но пока это не приносит результатов. И Дж.Хант опасается, что "страховочный" план де-факто может стать постоянным, пишет газета.
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