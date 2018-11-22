Прокуратура Грузии проверяет сообщения об изготовлении фальшивых документов для фальсификаций на выборах

Главная прокуратура Грузии пока не подтверждает заявления представителей ряда неправительственных организаций о том, что якобы в Агентстве развития сервисов Минюста изготавливают фальшивые удостоверения личности для использования в день голосования во втором туре президентских выборов, расследование продолжается, сообщили в надзорном ведомстве в четверг.

"В результате опроса руководителей трех неправительственных организаций данная информация не подтверждается. Руководители неправительственных организаций отказались назвать источник информации. Следствие по данному факту продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры.

Со своей стороны министр юстиции Грузии Тея Цулукиани считает, что представители НПО стали жертвами провокации бывшей партии власти "Единое национальное движение".

"Бывшей партии власти перед вторым туром президентских выборов был необходим неправительственный рупор, чтобы распространить ложную информацию для очернения властей. Сегодня, когда ложь выявилась, "Единое национальное движение" и неправительственные организации пытаются "замять" эту информацию, но мы требуем продолжения расследования", - сказала в четверг журналистам Т.Цулукиани.

В Грузии 28 ноября пройдет второй тур президентских выборов, участие в котором примут поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве", представитель основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а кандидат Г.Вашадзе - 37,74%.