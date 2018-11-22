В РИКЦ в Баку представлена очередная выставка «Сюжеты о России»

22 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась очередная выставка в рамках проекта «Россия сегодня». В этот раз свои работы представил москвич Дмитрий Гужеля.

Свою выставку он назвал «Сюжеты о России». В нее вошли фотографии, которые ярко показывают природное разнообразие и богатство Российской Федерации.

На открытии выставки выступил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Ее первыми посетителями стали студенты Бакинского Славянского университета.