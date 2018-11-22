В МИД РФ сочли недопустимым внешнее вмешательство во внутренние дела Интерпола

В ходе выборов нового главы Интерпола было допущено грубое вмешательство в дела этой международной полицейской организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По сути, давайте называть вещи своими именами, имело место грубое вмешательство во внутренние дела независимой международной организации, которая позиционирует себя как деполитизированное и сугубо профессиональное сообщество", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг в Москве.

Она назвала эти действия "недопустимыми, которые наносят ущерб репутации Интерпола".

По словам представителя МИД, весь процесс выборов главы Интерпола проходил в атмосфере "давления, дезинформации и клеветы с подачи США против кандидата на эту должность от России".

"В антироссийском угаре Вашингтон отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя", - сказала М.Захарова.