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Внешняя политика 22.11.2018 12:28

Азербайджан и Туркменистан подписали 20 документов для развития двустороннего сотрудничества

Азербайджан и Туркменистан подписали пакет документов, направленных на расширение сотрудничества в сферах экономики и транспорта.

Документы подписаны в четверг в Ашхабаде в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан. Президенты двух стран подписали совместное заявление.

В частности, подписаны программы торгово-экономического сотрудничества между правительствами Азербайджана и Туркменистана на 2019-2021гг; сотрудничества в области транспорта между правительствами Азербайджана и Туркменистана на 2019-2022гг; сотрудничества между правительствами Азербайджана и Туркменистана в области науки, образования, культуры и искусства на 2019-2021гг.

Кроме того, стороны подписали межправительственные соглашения «О долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве»; «О поощрении и взаимной защите инвестиций»; «Об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»; «О сотрудничестве в области промышленности»; «О создании азербайджано-туркменской совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики»; «О развитии международных перевозок морским транспортом, проходящих через порты двух стран»; «Об упрощении визового режима для участников международных перевозок по территории Азербайджана и Туркменистана».

Помимо этого подписаны соглашения между Туркменбашинским международным морским портом и ЗАО «Бакинский Международный морской торговый порт» об автоматизированном обмене информацией; Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по вопросам транспорта и транзита; Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» об увеличении объёмов перевалки грузов между Туркменбашинским международным морским портом и Бакинским международным морским торговым портом; Министерством автомобильного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана о развитии международных автомобильных перевозок; Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» о развитии морского торгового судоходства; о сотрудничестве между Академией наук Туркменистана и Национальной Академией наук Азербайджана; Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Азербайджана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Туркменистаном и Азербайджаном.

Стороны также подписали Меморандумы о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана; Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом ADA Министерства иностранных дел Азербайджана; Международным университетом гуманитарных наук и развития и Университетом ADA Министерства иностранных дел Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]