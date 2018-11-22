Беспорядки при участии сотен человек произошли в ночь на четверг близ бельгийского города Нивель в районе нефтеперерабатывающего завода, который несколько дней блокирует движение "желтых жилетов", сообщил телеканал RTBF.

"В самый горячий момент насчитывалось около 400 участников. Было направлено 120 полицейских (...) и, хотя это еще не окончательный результат, по завершении операции - около тридцати задержанных, несколько арестованных автомобилей, мобильные телефоны. Посмотрим, с кем имеем дело, какова доля рецидивистов, известны ли уже эти люди. Пока определены пятеро, которых знают службы правопорядка", - заявил журналистам губернатор провинции Эно Томми Леклерк.

По данным канала, в событиях принимало участие гораздо меньше "желтых жилетов" как таковых, но много людей, скрывавших свои лица, которые примкнули к манифестантам специально для устройства беспорядков и столкновений с полицией. В ход против нее шли камни, железные прутья, бутылки с зажигательной смесью. Хорошо организованные, экстремисты даже смогли с помощью лазеров заставить удалиться вертолет жандармерии.

Утром в четверг автомагистраль E19, связывающая Монс с Брюсселем, была закрыта в обоих направлениях. Из-за акции "желтых жилетов" оставались заблокированными на дороге около 250 грузовиков. В Эно был развернут чрезвычайный план на уровне провинции, подтвердил СМИ министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон.

RTBF напоминает, что в ходе таких столкновений его телеоператор был ранен в результате нападения погромщиков, и автомобиль телеканала был разбит камнями.

Перекинувшееся из Франции на Бельгию мощное движение протеста направлено против повышения цен на горючее, особенно на дизельное топливо. Его участники во время акций надевают желтые светоотражающие жилеты. Организаторы "желтых жилетов" отрицают какую-либо связь с погромщиками, однако те массово внедрились в их ряды.