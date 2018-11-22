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СНГ 22.11.2018 14:04

МВД Киргизии проверяет информацию об угрозах бухгалтеру предвыборного штаба президента Жээнбекова

Министерство внутренних дел Киргизии начало проверку в связи с заявлением экс-президента республики Алмазбека Атамбаева об угрозе жизни бухгалтера предвыборного штаба Социал-демократической партии (СДПК) после сообщений о многократном превышении расходов штаба на президентских выборах в 2017 году.

"По заявлению А.Атамбаева о якобы угрозе жизни бухгалтера предвыборного штаба СДПК, а также членов ее семьи в связи с опубликованием документов о расходах на президентских выборах в 2017 году начата проверка", - заявил в четверг "Интерфаксу" представитель министерства.

По его словам, МВД обязано реагировать на любые сигналы угроз безопасности граждан республики. "В ходе проверки, по данным Государственной пограничной службы установлено, что бухгалтер штаба СДПК покинула территорию Киргизии 11 ноября, за четыре дня до появления в социальных сетях документов о якобы расходах на президентских выборах", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что 18 ноября, после анонса выступления экс-президента республики А.Атамбаева, за пределы страны выехал сын бухгалтера.

"В адрес МВД и других правоохранительных органов до сегодняшнего времени с аналогичным заявлением граждане не обращались", - добавил представитель министерства.

МВД Киргизии, обращаясь к бухгалтеру штаба СДПК, просит предоставить необходимую информацию об угрозе ее жизни, в случае ее возвращения в страну обязуется обеспечить ее безопасность и объективное расследование, отметили в ведомстве.

На минувшей неделе в интернете появились сведения расходах избирательной на предвыборную кампании нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в 2017 году, согласно которым на предвыборную кампанию вместо официально заявленных 158 млн сомов ($2,3 млн) было затрачено 1,17 млрд сомов ($17 млн).

19 ноября экс-президент Киргизии А.Атамбаев в интервью телеканалу "Апрель" заявил, что бухгалтер предвыборного штаба СДПК покинула страну из-за страха за свою жизнь.

Со своей стороны пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева сообщила "Интерфаксу", что опубликованные в социальных сетях документы о расходах предвыборного штаба СДПК не являются достоверными.

"Видно, что это фейковая информация, ни печати, ни подписи. Мы не комментируем фейковые новости. Все данные по финансированию предвыборной кампании кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова были в свое время официально обнародованы и представлены в ЦИК республики", - заявила Т.Стамалиева.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ВЫБОРЫ, ПРОВЕРКА


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