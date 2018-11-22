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СНГ 22.11.2018 13:35

Секретари совбезов стран СНГ обсудили ситуацию в Афганистане и угрозы биологической безопасности

VI встреча секретарей советов безопасности стран СНГ завершилась в Москве.

"Секретари советов безопасности обсудили ситуацию в Афганистане, угрозы и вызовы интересам государств-участникам СНГ, исходящих от действующих в этой стране международных террористических организаций", - , сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"Темой встречи стали также новые угрозы биологической безопасности на пространстве СНГ, вопросы их предупреждения и совместного реагирования", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, на встрече также были Рассмотрены направления совместной работы по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, СОВБЕЗ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]