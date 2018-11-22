Секретари совбезов стран СНГ обсудили ситуацию в Афганистане и угрозы биологической безопасности

VI встреча секретарей советов безопасности стран СНГ завершилась в Москве.

"Секретари советов безопасности обсудили ситуацию в Афганистане, угрозы и вызовы интересам государств-участникам СНГ, исходящих от действующих в этой стране международных террористических организаций", - , сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"Темой встречи стали также новые угрозы биологической безопасности на пространстве СНГ, вопросы их предупреждения и совместного реагирования", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, на встрече также были Рассмотрены направления совместной работы по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.