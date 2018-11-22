КНДР и Южная Корея соединили дороги в демилитаризованной зоне

Южная Корея и КНДР объединили две части дороги в демилитаризованной зоне, чтобы поддержать совместный проект по поиску останков солдат времен Корейской войны, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Грунтовая дорога, сообщает агентство, расположена вблизи города Чхорвон в 90 км от Сеула. Протяженность южнокорейской части дороги составляет 1,7 км, а северокорейской - 1,3 км.

Дорогу планируют использовать для перевозки оборудования и людей на работы по извлечению останков солдат.

В последний раз объединение дорог между двумя странами происходило 14 лет назад, отмечает агентство.

Южная Корея и КНДР ранее провели разминирование района в демилитаризованной зоне, чтобы обеспечить безопасность при проведении совместного проекта по поиску останков военных, который будет реализован с апреля по октябрь 2019 года.

Проект является частью военного соглашения, подписанного министрами обороны двух стран, после того как главы Южной Кореи и КНДР встретились на саммите в Пхеньяне в сентябре.