Туркменистан и Азербайджан поддерживают принцип диверсификации энергопоставок - Бердымухамедов

Баку и Ашхабад выступают за принцип диверсификации поставок энергоносителей, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
«Туркменистан и Азербайджан, являясь одними из крупнейших мировых производителей углеводородов, выступают за принцип диверсификации поставок энергоносителей как одного из решающих условий обеспечения глобальной энергетической безопасности», - подчеркнул Г.Бердымухамедов, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обращением для СМИ по завершению переговоров, сообщает сайт главы туркменского государства.
По словам Г.Бердымухамедова, в сфере энергетического сотрудничества стороны договорились наращивать усилия «по созданию многовариантной системы поставок энергоносителей на международные рынки, в том числе в европейском направлении».
Президент Туркменистана подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена как в двустороннем формате, так и с международными партнерами.
Он отметил, что на встрече была подчеркнута также эффективность встреч в формате Туркменистан-Азербайджан-Турция. «Данный формат позволяет трем дружественным государствам эффективно обсуждать и находить согласованные решения важных вопросов, касающихся поддержания мира и стабильности, торгово-экономического сотрудничества, развития гуманитарных связей», - сказал Г.Бердымухамедов.
По его словам, в ходе переговоров был отмечен последовательный, заинтересованный и взаимовыгодный характер торгово-экономического партнерства Туркменистана и Азербайджана, подтверждена обоюдная готовность к его расширению и диверсификации.
Среди приоритетных направлений сторонами определены энергетика, транспорт и коммуникации, АПК, химическая и текстильная промышленность, строительство, технологии, сфера услуг и ряд других.
«Выражена готовность реализовать ранее озвученные инициативы о создании Торгового дома Туркменистана в Баку и Торгового дома Азербайджана в Ашхабаде, а также о создании совместного туркмено-азербайджанского Делового совета, в состав которого могли бы войти представители бизнес-сообществ двух стран», - сказал президент Туркменистана.
Он отметил, что в ходе переговоров была подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, поощрению контактов между деятелями культуры двух стран, ежегодном проведении перекрестных Дней культуры.
Он подчеркнул, что Туркменистан также поддерживает Азербайджан во всех его конструктивных начинаниях. «Туркменистан и Азербайджан еще раз продемонстрировали свою приверженность многоплановому диалогу. Это отвечает коренным интересам народов наших стран, служит их благополучию и процветанию, вносит весомый вклад в дело упрочения мира, безопасности и стабильности», - подчеркнул Г.Бердымухамедов.
Р.Бабаев
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