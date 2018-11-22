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ТЭК 22.11.2018 13:15

Туркменистан и Азербайджан поддерживают принцип диверсификации энергопоставок - Бердымухамедов

Баку и Ашхабад выступают за принцип диверсификации поставок энергоносителей, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Туркменистан и Азербайджан, являясь одними из крупнейших мировых производителей углеводородов, выступают за принцип диверсификации поставок энергоносителей как одного из решающих условий обеспечения глобальной энергетической безопасности», - подчеркнул Г.Бердымухамедов, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обращением для СМИ по завершению переговоров, сообщает сайт главы туркменского государства.

По словам Г.Бердымухамедова, в сфере энергетического сотрудничества стороны договорились наращивать усилия «по созданию многовариантной системы поставок энергоносителей на международные рынки, в том числе в европейском направлении».

Президент Туркменистана подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена как в двустороннем формате, так и с международными партнерами.

Он отметил, что на встрече была подчеркнута также эффективность встреч в формате Туркменистан-Азербайджан-Турция. «Данный формат позволяет трем дружественным государствам эффективно обсуждать и находить согласованные решения важных вопросов, касающихся поддержания мира и стабильности, торгово-экономического сотрудничества, развития гуманитарных связей», - сказал Г.Бердымухамедов.

По его словам, в ходе переговоров был отмечен последовательный, заинтересованный и взаимовыгодный характер торгово-экономического партнерства Туркменистана и Азербайджана, подтверждена обоюдная готовность к его расширению и диверсификации.

Среди приоритетных направлений сторонами определены энергетика, транспорт и коммуникации, АПК, химическая и текстильная промышленность, строительство, технологии, сфера услуг и ряд других.

«Выражена готовность реализовать ранее озвученные инициативы о создании Торгового дома Туркменистана в Баку и Торгового дома Азербайджана в Ашхабаде, а также о создании совместного туркмено-азербайджанского Делового совета, в состав которого могли бы войти представители бизнес-сообществ двух стран», - сказал президент Туркменистана.

Он отметил, что в ходе переговоров была подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, поощрению контактов между деятелями культуры двух стран, ежегодном проведении перекрестных Дней культуры.

Он подчеркнул, что Туркменистан также поддерживает Азербайджан во всех его конструктивных начинаниях. «Туркменистан и Азербайджан еще раз продемонстрировали свою приверженность многоплановому диалогу. Это отвечает коренным интересам народов наших стран, служит их благополучию и процветанию, вносит весомый вклад в дело упрочения мира, безопасности и стабильности», - подчеркнул Г.Бердымухамедов.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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