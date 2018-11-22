Суверенный фонд Абу-Даби International Petroleum Investment Co. (IPIC) обвинил американский банк Goldman Sachs в участии в коррупционной схеме, позволившей вывести миллиарды долларов из малазийского госинвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).
В среду IPIC, являвшийся ранее инвестиционным партнером скандально известного 1MDB, подал иск в суд штата Нью-Йорк, в котором упомянул, помимо Goldman, ряд частных лиц, связанных с малазийским фондом, пишет газета The Wall Street Journal.
"Goldman Sachs участвовал в сговоре с другими сторонами с целью подкупа бывших топ-менеджеров IPIC и Aabar Investments PJS", - говорится в иске.
Aabar является подразделением IPIC.
В иске отмечается, что Goldman Sachs играл "центральную роль" в коррупционной схеме.
Представитель американского банка сообщил газете, что Goldman Sachs "проверяет детали предъявленных обвинений и решительно намерен опротестовать иск".
Ранее в этом месяце Минюст США обвинил топ-менеджеров Goldman Sachs в участии в мошеннической схеме вокруг 1MDB.
Обвинения в отношении Goldman Sachs могут нанести ущерб репутации банка и отрицательно сказаться на его бизнесе, полагают эксперты. IPIC и другой инвестфонд ОАЭ - Mubadala Investment Co. - давние клиенты инвестбанка, неоднократно оказывавшего им консультационные услуги и услуги по привлечению средств для финансирования приобретений.
В том случае, если власти Абу-Даби решат отказаться от сотрудничества с Goldman Sachs, другие ближневосточные государства, в частности, Саудовская Аравия, также могут изменить отношение к американскому банку, отмечают источники WSJ.
Для Goldman суверенные фонды являются ключевыми клиентами, ранее банк обозначил их как источник нового бизнеса. В прошлом году Goldman реорганизовал сеть инвестбанкиров, чтобы улучшить покрытие госфондов, а в этом году принял на работу бывшую служащую Белого дома Дину Пауэлл, имеющую опыт в вопросах внешней политики, для контроля отношений банка с суверенными фондами.
Бывший партнер Goldman Sachs Тим Лейсснер, много раз посещавший Абу-Даби для встречи с топ-менеджерами IPIC в период работы фонда с 1MDB, ранее в этом месяце признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и в нарушении антикоррупционного законодательства в рамках обвинений, предъявленных ему Минюстом США.
Экс-управляющий директор банка Роджер Нг арестован в Малайзии в рамках этого дела. Кроме того, Минюст США предъявил обвинения бывшему министру финансов Малайзии Джо Лоу, который отвергает обвинения и скрывается от закона.
Минюст утверждает, что сговор, существовавший между Т.Лейсснером и Джо Лоу, позволил им вывести из 1MDB миллиарды долларов.
Тем временем, Goldman Sachs, который заработал комиссионные в размере $600 млн за два года, консультируя 1MDB по выпуску нескольких выпусков облигаций, настаивает на том, что он осуществлял деятельность надлежащим образом и не был осведомлен о нарушениях, допущенных его бывшими сотрудниками.
IPIC в среду направил в суд три иска, связанные со скандалом вокруг 1MDB, чтобы "защитить свои деловые интересы от международного организованного сговора", предъявив обвинения бывшим главам IPIC и Aabar.
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