Суверенный фонд Абу-Даби International Petroleum Investment Co. (IPIC) обвинил американский банк Goldman Sachs в участии в коррупционной схеме, позволившей вывести миллиарды долларов из малазийского госинвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).

В среду IPIC, являвшийся ранее инвестиционным партнером скандально известного 1MDB, подал иск в суд штата Нью-Йорк, в котором упомянул, помимо Goldman, ряд частных лиц, связанных с малазийским фондом, пишет газета The Wall Street Journal.

"Goldman Sachs участвовал в сговоре с другими сторонами с целью подкупа бывших топ-менеджеров IPIC и Aabar Investments PJS", - говорится в иске.

Aabar является подразделением IPIC.

В иске отмечается, что Goldman Sachs играл "центральную роль" в коррупционной схеме.

Представитель американского банка сообщил газете, что Goldman Sachs "проверяет детали предъявленных обвинений и решительно намерен опротестовать иск".

Ранее в этом месяце Минюст США обвинил топ-менеджеров Goldman Sachs в участии в мошеннической схеме вокруг 1MDB.

Обвинения в отношении Goldman Sachs могут нанести ущерб репутации банка и отрицательно сказаться на его бизнесе, полагают эксперты. IPIC и другой инвестфонд ОАЭ - Mubadala Investment Co. - давние клиенты инвестбанка, неоднократно оказывавшего им консультационные услуги и услуги по привлечению средств для финансирования приобретений.

В том случае, если власти Абу-Даби решат отказаться от сотрудничества с Goldman Sachs, другие ближневосточные государства, в частности, Саудовская Аравия, также могут изменить отношение к американскому банку, отмечают источники WSJ.

Для Goldman суверенные фонды являются ключевыми клиентами, ранее банк обозначил их как источник нового бизнеса. В прошлом году Goldman реорганизовал сеть инвестбанкиров, чтобы улучшить покрытие госфондов, а в этом году принял на работу бывшую служащую Белого дома Дину Пауэлл, имеющую опыт в вопросах внешней политики, для контроля отношений банка с суверенными фондами.

Бывший партнер Goldman Sachs Тим Лейсснер, много раз посещавший Абу-Даби для встречи с топ-менеджерами IPIC в период работы фонда с 1MDB, ранее в этом месяце признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и в нарушении антикоррупционного законодательства в рамках обвинений, предъявленных ему Минюстом США.

Экс-управляющий директор банка Роджер Нг арестован в Малайзии в рамках этого дела. Кроме того, Минюст США предъявил обвинения бывшему министру финансов Малайзии Джо Лоу, который отвергает обвинения и скрывается от закона.

Минюст утверждает, что сговор, существовавший между Т.Лейсснером и Джо Лоу, позволил им вывести из 1MDB миллиарды долларов.

Тем временем, Goldman Sachs, который заработал комиссионные в размере $600 млн за два года, консультируя 1MDB по выпуску нескольких выпусков облигаций, настаивает на том, что он осуществлял деятельность надлежащим образом и не был осведомлен о нарушениях, допущенных его бывшими сотрудниками.

IPIC в среду направил в суд три иска, связанные со скандалом вокруг 1MDB, чтобы "защитить свои деловые интересы от международного организованного сговора", предъявив обвинения бывшим главам IPIC и Aabar.