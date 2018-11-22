Азербайджан и Туркменистан привержены тесному взаимодействию на Каспии – Бердымухамедов

Сотрудничество Туркменистана и Азербайджана по вопросам каспийской повестки является важнейшим фактором поддержания стабильности и безопасности в регионе, считает президент Гурбангулу Бердымухамедов.
Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Г.Бердымухамедов по итогам встречи двух лидером в Ашхабаде выступили с обращением для прессы.
«Была подтверждена обоюдная приверженность тесному взаимодействию на Каспии на принципах добрососедства, равноправия, взаимного уважения, учёта интересов всех прикаспийских государств», - сказал Г.Бердымухамедов, слова которого приводит сайт туркменского лидера.
Глава государства отметил, что сотрудничество Азербайджана и Туркменистана по всем вопросам каспийской повестки «является сегодня важнейшим фактором поддержания и упрочения стабильности и безопасности в регионе, залогом эффективного, взаимовыгодного торгово-экономического партнерства, реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечения экологического баланса».
«Наши страны будут содействовать практической имплементации подписанной в августе этого года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - отметил Г.Бердымухамедов.
Он подчеркнул, что стороны договорились тесно сотрудничать и координировать усилия в деле создания транспортно-транзитных коридоров по линии Восток-Запад через территории Азербайджана и Туркменистана. «Речь, в частности, идет о коридоре Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция («Лазурит»), соответствующее соглашение о котором было подписано 15 ноября 2017 года в г. Ашхабаде, а также о коридоре Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Румыния»,- отметил президент.
В этом контексте, по словам Г.Бердымухамедова, была отмечена важность использования портовой инфраструктуры Азербайджана и Туркменистана на Каспийском море – Туркменбаши и Баку/Алят для налаживания автомобильно-паромного и железнодорожно-паромного сообщений.
Туркменский лидер подчеркнул, что в ходе состоявшихся переговоров был подтверждён долгосрочный характер азербайджано-туркменского сотрудничества, выражена готовность сделать все необходимое для максимального раскрытия огромного потенциала партнерства. «Особое внимание было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности»,- отметил он.
Президент сказал, что по многим вопросам международной и региональной политики Азербайджан и Туркменистан демонстрируют совпадение или схожесть позиций, что является залогом успешного сотрудничества стран на мировой арене.
«Страны продолжат взаимодействие в деле эффективной борьбы с современными глобальными угрозами – международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью. Такое партнерство будет осуществляться как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур»,- сказал Г.Бердымухамедов.
Ф.Исазаде
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