Возможности участия итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках "южного маршрута" поставок российского газа в европейские страны прорабатываются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Итальянский бизнес заинтересован в участии в проектах по доставке российского газа в Европу. Компания "Сайпем" задействована в проекте "Северный поток-2". На корпоративном уровне прорабатываются возможности подключения итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках "южного маршрута" поставок российского газа в европейские страны", - сказал С.Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АДЖИ".

Вместе с тем, по его словам, не смотря на то, что договор о поставках российского газа через Украину истекает в 2019 году, Москва не говорит о прекращении транзита газа через эту страну.

"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 г. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", - сказал министр.

Как сообщалось, 22 ноября С.Лавров отправляется с двухдневным рабочим визитом в Италию.