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ТЭК 22.11.2018 13:48

Москва прорабатывает возможность участия итальянских компаний в строительстве инфраструктуры для "южного маршрута" поставок газа - Лавров

Возможности участия итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках "южного маршрута" поставок российского газа в европейские страны прорабатываются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Итальянский бизнес заинтересован в участии в проектах по доставке российского газа в Европу. Компания "Сайпем" задействована в проекте "Северный поток-2". На корпоративном уровне прорабатываются возможности подключения итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках "южного маршрута" поставок российского газа в европейские страны", - сказал С.Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АДЖИ".

Вместе с тем, по его словам, не смотря на то, что договор о поставках российского газа через Украину истекает в 2019 году, Москва не говорит о прекращении транзита газа через эту страну.

"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 г. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", - сказал министр.

Как сообщалось, 22 ноября С.Лавров отправляется с двухдневным рабочим визитом в Италию.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, МАРШРУТ, ИТАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]