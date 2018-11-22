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Дальнее зарубежье 22.11.2018 14:46

Дания вслед за Германией приостанавливает военный экспорт в Саудовскую Аравию

Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на МИД страны.

"Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию, ссылаясь на ухудшение уже и без того ужасной ситуации в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - сообщает агентство.

По словам министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена, Саудовская Аравия "сейчас просто разрушительно себя ведет в некоторых областях".

А.Самуэльсен выразил надежду на то, что решение Дании "может создать дальнейший импульс и побудить больше стран ЕС к поддержке жесткой имплементации законодательной базы ЕС".

Запрет также будет распространяться на экспорт продукции двойного назначения, отмечает агентство.

Газета "Копенгаген пост" уточняет, что речь идет о приостановке выдачи министерством иностранных дел Дании разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. По данным газеты, решение А.Самуэльсен принял такое решение после серии встреч с коллегами из стран ЕС.

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Ранее Германия также сообщила о приостановке поставок вооружения в Саудовскую Аравию в связи с делом об убийстве журналиста.

"В настоящее время разрешений не выдается. Правительство приняло меры в отношении обладателей уже выданных разрешений, так что в настоящее время поставок из Германии в Саудовскую Аравию нет", - сказал представитель министерства экономики ФРГ Филипп Йорниц.

Прежде МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста, запретили въезд в ФРГ и страны шенгенского соглашения.

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Тэги: ДАНИЯ, САУДАРАВИЯ, ЭКСПОРТ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]