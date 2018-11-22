G20 планирует отказаться от осуждения протекционизма в коммюнике - FT

Проект коммюнике G20 к саммиту в Буэнос-Айресе не содержит положений об осуждении протекционизма, в целом его формулировки мягче, чем в предыдущие годы, пишет Financial Times, в распоряжении которой оказался текст документа.

Переговоры все еще продолжаются, и формулировки в окончательной версии еще могут измениться.

Пока же коммюнике призывает страны-участницы "признать значимость многосторонней торговой системы", а также "работать над сохранением открытости рынка и обеспечением равных условий". Прямых упоминаний или обещаний бороться с протекционизмом в этой версии нет.

В прошлом году на встрече лидеров G20 в Германии и глав государств и правительств G7 в Канаде между президентом США Дональдом Трампом и другими участниками возникли существенные трения из-за подхода к торговым вопросам и терминологии.

Между тем в Буэнос-Айресе торговые споры невозможно будет обойти вниманием, и встреча главных спорщиков - Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина - будет одним из важнейших моментов саммита в целом.

Некоторые официальные лица и аналитики опасаются, что отсутствие положений, осуждающих протекционизм, в итоговой декларации будет плохим знаком для будущего международной торговли.

"Другие страны считают США образцом для подражания. И если новая модель такова, они начнут действовать так же", - отметил старший научный сотрудник Института международной экономики имени Питерсона Чэд Баун.

Торговая политика Д.Трампа привела к ухудшению отношений как с соперниками, включая Китай, так и со стратегическими союзниками - от Канады и Японии до Евросоюза. Между тем в последние годы все его предшественники, включая демократа Барака Обаму и республиканца Джорджа Буша-младшего, пытались добиться большей открытости мировой торговли.

"Буш понимал, что протекционизм будет мешать интересам США, а не продвигать их. Если сейчас США выступят против включения таких формулировок, этот шаг лишь подчеркнет противоречащую действительности и ревизионистскую позицию президента Трампа, утверждающего, что США являются жертвой глобализации и открытых рынков и не получают от них выгоды", - заявил официальный представитель США в G20 при Дж.Буше-младшем Даниэль Прайс, который сейчас руководит вашингтонской консалтинговой группой Rock Creek Global Advisors.

Представитель Белого дома заявил FT, что администрация США "полна решимости работать над достижением консенсуса в отношении "двадцатки" и не комментирует текущие переговоры".