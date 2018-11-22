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Дальнее зарубежье 22.11.2018 15:00

Саудовский кронпринц лично требовал "заставить молчать" журналиста Хашкаджи - газета

В распоряжении ЦРУ имеется запись телефонного разговора, в ходе которого саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Анкару в октябре "дала понять", что существует запись телефонной беседы между наследным принцем Саудовской Аравии и его братом Халидом бин Салманом, который занимает пост посла Саудовской Аравии в США.

На записи слышно, как наследный принц требовал "заставить молчать Джамаля Хашкаджи как можно скорее", пишет газета "Хюрриет".

Согласно публикации, в телефонном разговоре стороны обсуждали "дискомфорт", который создает Дж.Хашкаджи своей критикой в адрес руководства королевства.

Газета отмечает, что международное расследование этого дела, если бы его начали проводить, "могло бы раскрыть шокирующие доказательства, поскольку у ЦРУ есть намного больше записей телефонных разговоров, чем об этом известно общественности".

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане.

В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными". Кроме того, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия "не позволит, чтобы кто-либо пытался навредить руководству" страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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