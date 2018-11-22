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Регион 22.11.2018 16:01

Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили по делу об избиении экс-депутата

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому экс-президент Грузии Михаил Саакаашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Как сообщил журналистам в четверг прокурор Арчил Ткешелашвили, апелляционный суд не удовлетворил ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания М.Саакашвили.

Тбилисский городской суд в июле заочно приговорил экс-президента Грузии к шести годам лишения свободы по обвинению в организации в 2005 году избиения сотрудниками спецназа депутата парламента В.Гелашвили в центре грузинской столицы.

В суде было доказано, что М.Саакашвили организовал избиение депутата из чувства мести. В.Гелашвили в 2005 году не раз публично критиковал М.Саакашвили, в том числе обвинил его в присвоении чужого имущества.

Ранее Главная прокуратура Грузии предъявила экс-президенту страны ряд обвинений, связанных с превышением служебных полномочий на посту главы государства, рассмотрение которых продолжается.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]