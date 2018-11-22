Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили по делу об избиении экс-депутата

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому экс-президент Грузии Михаил Саакаашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.
Как сообщил журналистам в четверг прокурор Арчил Ткешелашвили, апелляционный суд не удовлетворил ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания М.Саакашвили.
Тбилисский городской суд в июле заочно приговорил экс-президента Грузии к шести годам лишения свободы по обвинению в организации в 2005 году избиения сотрудниками спецназа депутата парламента В.Гелашвили в центре грузинской столицы.
В суде было доказано, что М.Саакашвили организовал избиение депутата из чувства мести. В.Гелашвили в 2005 году не раз публично критиковал М.Саакашвили, в том числе обвинил его в присвоении чужого имущества.
Ранее Главная прокуратура Грузии предъявила экс-президенту страны ряд обвинений, связанных с превышением служебных полномочий на посту главы государства, рассмотрение которых продолжается.
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