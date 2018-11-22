ЕК согласилась с декларацией о будущих отношениях Великобритании и ЕС - представитель

На заседании Еврокомиссии утром в четверг было продолжено обсуждение хода переговоров по Brexit, начатое накануне, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
По его словам, совещание членов Еврокомиссии прошло в свете переговоров в среду вечером председателя ЕК Жан-Клода Юнкера с британским премьером Терезой Мэй.
Кроме того, координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье проинформировал еврокомиссаров о состоянии переговоров по Brexit, в частности, по политической декларации о будущих отношениях сторон, отметил М.Схинас.
"После этого председатель Юнкер направил председателю (Европейского совета Дональду - ИФ) Туску письмо с приложением, в котором содержалась политическая декларация", - сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что теперь соглашение и все документы к нему должны рассмотреть лидеры 27 государств ЕС.
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