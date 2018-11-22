ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 26 ноября привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 26 ноября 2018 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«ЦБА 26 ноября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 14 дней», - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 7,76%-9,74%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»