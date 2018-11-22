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СНГ 22.11.2018 16:26

Путин потребовал от "оборонки" умных и высокоточных боеприпасов

Президент РФ Владимир Путин поставил оборонно-промышленному комплексу (ОПК) сократить технологические циклы производства "умных" ракет и боеприпасов, и просчитать их оптимальное количество для гарантированного выполнения своих задач российскими армией и флотом.

"Продукция должна быть современной, высокого качества. Нужны, конечно, не пресловутые "болванки", а "умные", высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения. И потом - на что обращаю внимание - существенным образом экономят финансовые средства", - сказал В.Путин на совещании, посвящённом развитию этой отрасли ОПК.

Те задачи, решение которых раньше достигалось при помощи дорогостоящих систем вооружения, сегодня могут быть решены с использованием дешевых систем, но с применением современных высокоточных боеприпасов, отметил глава государства.

"Напомню, что за последние годы в рамках госпрограммы развития ОПК было многое сделано для модернизации предприятий отрасли, в том числе обновлен их станочный парк", - сказал президент. Кроме того, добавил он, были созданы новые производства, применяются передовые научные достижения.

В.Путин подчеркнул необходимость совершенствования организации производства ракет и боеприпасов.

"Безусловно, продукция отрасли становится все более сложной, высокотехнологичной, большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, осуществляющих финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих, а также уровнем обеспеченности сырьем и материалами", - сказал В.Путин.

Тем не менее, подчеркнул он, "нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов".

"Кроме того, нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантировано выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны", - сказал президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БОЕПРИПАСЫ, ТОЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]