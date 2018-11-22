Суд в Грузии оправдал четырех фотографов, ранее осужденных за шпионаж в пользу РФ

Апелляционный суд в Грузии в четверг полностью оправдал четырех фотографов, осужденных при президенте Михаиле Саакашвили по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает в четверг Главная прокуратура страны.

По данному делу было проведено новое расследование, в ходе которого были установлены факты существенного нарушения прав ранее осужденных, отметили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что внештатный сотрудник МИД Грузии Георгий Абдаладзе, фотограф пресс-службы администрации грузинского президента Ираклий Геденидзе и его супруга Натия Геденидзе, а также фоторепортер Европейского пресс-фотоагенства (EPA) Зураб Курцикидзе были задержаны 7 июля 2011 года. Все четверо тогда дали признательные показания и получили условные сроки.

В ходе нового расследования, которое началось в 2016 году, было установлено, что указанные лица под давлением дали ложные признательные показания. Также там отмечают, что доказательства по этому делу были сфальсифицированы.

Следствием установлены факты превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанных фотографов, отметили в прокуратуре.

После смены власти в Грузии в 2013 году с фотографов была снята судимость, после чего они потребовали нового расследования и пересмотра дела.

Ранее в связи с делом фотографов за превышение должностных полномочий был осужден бывший замглавы департамента контрразведки МВД Грузии Давид Девнозашвили, а также заочно был осужден бывший директор тбилисской Глданской тьрьмы №8 Александр Мухадзе.