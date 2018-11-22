Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин даст итоговую пресс-конференцию 20 декабря.
"Я не исключаю этого", - сказал Д.Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что "большая" пресс-конференция пройдет 20 декабря.
"Когда придет время, мы сообщим дату", - добавил он.
Ранее в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что пресс-конференция В.Путина может состояться 20 декабря.
Депутаты договорились о проведении последнего пленарного заседания осенней сессии 19 декабря. Ранее заключительное заседание планировалось 20-го числа.
В.Володин пояснил, что день освобождается в связи с тем, что "мы видим из средств массовой информации, и вчера задавали такие вопросы - возможно, будет пресс-конференция президента (в этот день)".
Это будет четырнадцатая пресс-конференция В.Путина на посту президента РФ. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600.
Традиционно общение В.Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, в течение которых глава государства ответил более чем на сто вопросов.
В прошлом году пресс-конференция длилась три часа сорок две минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.
Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению: В.Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.
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