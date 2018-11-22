Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Ноя 26 Ноя 12°

СНГ 22.11.2018 16:06

Песков не исключает, что "большая" пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин даст итоговую пресс-конференцию 20 декабря.

"Я не исключаю этого", - сказал Д.Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что "большая" пресс-конференция пройдет 20 декабря.

"Когда придет время, мы сообщим дату", - добавил он.

Ранее в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что пресс-конференция В.Путина может состояться 20 декабря.

Депутаты договорились о проведении последнего пленарного заседания осенней сессии 19 декабря. Ранее заключительное заседание планировалось 20-го числа.

В.Володин пояснил, что день освобождается в связи с тем, что "мы видим из средств массовой информации, и вчера задавали такие вопросы - возможно, будет пресс-конференция президента (в этот день)".

Это будет четырнадцатая пресс-конференция В.Путина на посту президента РФ. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600.

Традиционно общение В.Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, в течение которых глава государства ответил более чем на сто вопросов.

В прошлом году пресс-конференция длилась три часа сорок две минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.

Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению: В.Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕСС/КОНФЕРЕНЦИЯ, ПУТИН


Похожие новости


Пресс-конференция Путина состоится 14 декабря - Кремль На своей 12-й большой пресс-конференции Путин за 3 часа 50 минут ответил на 62 вопроса Экономика, социальная сфера, Сирия и выборы в США - Песков о главных темах большой пресс-конференции Путина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]