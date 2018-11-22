Азербайджанский Bank Silk Way сменил название на Premium Bank

OАО «Bank Silk Way» с 23 ноября будет действовать как ОАО «Premium Bank», отмечается в сообщении кредитной организации.
«С 23 ноября 2018 года Bank Silk Way переименовывается в Premium Bank. Изменение названия банка не влечет за собой отказ от каких-либо обязательств перед клиентами и партнерами», - говорится в сообщении банка.
Все реквизиты банка остаются без изменений, как и действие банковских карт.
OАО Bank Silk Way действует с 25 января 2008 года и входит в число 10 ведущих банков страны. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»