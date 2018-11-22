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Финансы 22.11.2018 16:27

Азербайджанский Bank Silk Way сменил название на Premium Bank

OАО «Bank Silk Way» с 23 ноября будет действовать как ОАО «Premium Bank», отмечается в сообщении кредитной организации.

«С 23 ноября 2018 года Bank Silk Way переименовывается в Premium Bank. Изменение названия банка не влечет за собой отказ от каких-либо обязательств перед клиентами и партнерами», - говорится в сообщении банка.

Все реквизиты банка остаются без изменений, как и действие банковских карт.

OАО Bank Silk Way действует с 25 января 2008 года и входит в число 10 ведущих банков страны. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, РЕБРЕНДИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]