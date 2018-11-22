Совет директоров Nissan единогласным решением уволил Карлоса Гона и Грэга Келли (версия 2)

Совет директоров японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co. в четверг проголосовал за отставку Карлоса Гона с поста председателя и за увольнение директора Грэга Келли, говорится в сообщении компании.

Оба решения были приняты единогласно.

Кроме того, руководство компании объявило о создании специальной комиссии для рассмотрения кандидатуры на должность председателя совета директоров из числа членов совета.

Как сообщалось, власти Японии арестовали К.Гона и Г.Келли в понедельник, арест продлится 10 дней. К.Гон обвиняется в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным японских СМИ, прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью в Ливане и Бразилии, которая была приобретена на имя бизнесмена на деньги Nissan.

К.Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что руководство Nissan может использовать ситуацию для пересмотра условий альянса с французской Renault. Выручка Nissan примерно на 60% превышает продажи Renault, однако у французской компании больше полномочий в рамках альянса, пишет FT.

Акции Nissan в четверг завершили торги ростом на 0,8%. Цена бумаг Renault снижается на 0,2%.