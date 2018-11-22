Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Ноя 26 Ноя 12°

Происшествия 22.11.2018 16:44

Граждане Ирана пытались проникнуть на территорию Азербайджана по поддельным «итальянским» паспортам - ГПС

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного проникновения на территорию страны четырех граждан Ирана, предъявивших на пограничном контроле в бакинском аэропорту поддельные итальянские паспорта, сообщает в четверг пресс-центр Государственной пограничной службы.

«21 ноября при прохождении паспортного контроля бакинского аэропорта у пограничников вызвали подозрения, представленные четырьмя пассажирами авиарейса Тегеран-Баку итальянские паспорта», - сказано в сообщении.

Лабораторный анализ документов выявил, что документы поддельные.

Затем прилетевшие из Тегерана граждане Ирана Абдикорд Али Гуламреза, Эбрахимниаомрани Арзу Гуламали, Абдикорд Афшин и Абдикорд Афаг представили азербайджанским пограничникам свои настоящие паспорта. Предполагается, что «итальянские» паспорта были приобретены ими в Турции.

«Нарушители паспортного режима были депортированы за пределы Азербайджана», - отмечает ГПС.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАНЦЫ, ДОКУМЕНТЫ, ФАЛЬШИВКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]