Граждане Ирана пытались проникнуть на территорию Азербайджана по поддельным «итальянским» паспортам - ГПС

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного проникновения на территорию страны четырех граждан Ирана, предъявивших на пограничном контроле в бакинском аэропорту поддельные итальянские паспорта, сообщает в четверг пресс-центр Государственной пограничной службы.

«21 ноября при прохождении паспортного контроля бакинского аэропорта у пограничников вызвали подозрения, представленные четырьмя пассажирами авиарейса Тегеран-Баку итальянские паспорта», - сказано в сообщении.

Лабораторный анализ документов выявил, что документы поддельные.

Затем прилетевшие из Тегерана граждане Ирана Абдикорд Али Гуламреза, Эбрахимниаомрани Арзу Гуламали, Абдикорд Афшин и Абдикорд Афаг представили азербайджанским пограничникам свои настоящие паспорта. Предполагается, что «итальянские» паспорта были приобретены ими в Турции.

«Нарушители паспортного режима были депортированы за пределы Азербайджана», - отмечает ГПС.

Р.Бабаев