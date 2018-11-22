Работа над специальным платежным механизмом ЕС находится в финальной стадии - МИД Ирана

Заключительные шаги по запуску специального механизма расчетов с Ираном в условиях американских санкций обсудили в Тегеране замглавы Исламской республики Аббас Аракчи и политдиректор МИД Франции Николя до Ривьер.

Французская делегация на встрече с А.Аракчи рассказала о финальной стадии работы над специальным платежным механизмом и решением ряда возникших непредвиденных проблем, сообщили в четверг иранские СМИ со ссылкой на МИД республики.

Ранее на этой неделе А.Аракчи обсудил работу над специальным механизмом с британскими дипломатами.

ЕС решил разработать специальный платежный механизм, который бы позволил компаниям продолжать сотрудничество с Ираном, в тои числе закупать у него нефть, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановления в отношении Тегерана американских санкций.

В начале ноября посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в интервью "Интерфаксу" сообщил, что специальный механизм будет запущен в ближайшее время.

"Этот механизм призван поддерживать и развивать платежные каналы для экспорта иранской продукции, в том числе экспорта нефти, а также импорта европейской продукции в Иран таким образом, чтобы европейские компании могли продолжать вести законный бизнес с этой страной", - сказал он.

"Обсуждение технических параметров создания этого механизма продолжается, и я полагаю, что этот механизм будет запущен в ближайшем будущем, в том числе по причине введения США новых санкций в отношении Ирана, что произойдет 5 ноября", - отметил тогда М.Эдерер.