Турпоток из Азербайджана в январе-октябре увеличился на 16%

Более 4 млн граждан Азербайджана посетили в январе-октябре 2018 года различные страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«В январе-октябре 2018 года число выехавших за рубеж граждан Азербайджана составило 4 млн 14,6 тыс. человек, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», - отметили в Госкомстате.

При этом 32,2% выезжали в Иран, 29,6% - Грузию, 19,1% - Россию, 12,9% - Турцию, 1,5% - Украину, 0,9% - ОАЭ.

65,6% совершивших поездку за рубеж граждан Азербайджана составили мужчины, 34,4% - женщины.

За 10 месяцев турпоток из Азербайджана в Иран вырос на 61,4%, в Грузию – на 2,7%, в Россию – на 1%, в Турцию – на 0,3%.

«80,8% граждан Азербайджана в январе-октябре 2018 года выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 18,4% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Р.Бабаев