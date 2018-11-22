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Дальнее зарубежье 22.11.2018 18:01

Мэй уверена, что сможет договориться о сделке по Brexit в воскресенье

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг выразила уверенность в том, что в воскресенье ей удастся согласовать на саммите с ЕС сделку по Brexit.

"Я уверена, что в воскресенье мы сможем согласовать сделку, которая будет выполнять поставленные цели для всей Великобритании, в том числе - для Гибралтара", - сказала Т.Мэй, выступая перед своей резиденцией в Лондоне.

Британский премьер напомнила, что накануне переговорила с испанским коллегой Педро Санчесом, а в четверг планирует встретиться с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, страна которого в настоящее время председательствует в ЕС.

Ранее П.Санчес заявлял, что Испания может выступить против сделки, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс по Гибралтару между Мадридом и Лондоном.

Т.Мэй подчеркнула, что твердо намерена добиться заключения сделки для Великобритании.

"Британские подданные хотят, чтобы все было урегулировано, они хотят хорошей сделки, которая поставит нас на путь к светлому будущему. Эта сделка находится в пределах досягаемости от нас, и я намерена добиться ее заключения", - сказала Т.Мэй.

"Это правильная сделка для Великобритании", - подчеркнула Т.Мэй.

Т.Мэй сообщила, что она уже проинформировала британское правительство о прогрессе по Brexit.

Внеочередной саммит ЕС, на котором планируется формально согласовать проект сделки по Brexit, пройдет 25 ноября.

Ранее в четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]