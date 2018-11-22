Замглавы МИД Греции посетит Москву в начале декабря - источник

Замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос посетит Москву в начале декабря и примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в Афинах.
"Да, господин Катругалос приедет для участия в межправкомиссии, которая пройдет 5-6 декабря", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, приезд Й.Катругалоса в российскую столицу будет предшествовать готовящемуся визиту премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Россию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит А.Ципраса в Москву 7 декабря по приглашению российского президента в настоящее время готовится.
Греческая сторона ранее сообщала, что в ходе краткой беседы "на ногах" в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, президент РФ Владимир Путин пригласил А.Ципраса с визитом в Москву.
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