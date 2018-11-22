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Дальнее зарубежье 22.11.2018 18:23

Замглавы МИД Греции посетит Москву в начале декабря - источник

Замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос посетит Москву в начале декабря и примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в Афинах.

"Да, господин Катругалос приедет для участия в межправкомиссии, которая пройдет 5-6 декабря", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, приезд Й.Катругалоса в российскую столицу будет предшествовать готовящемуся визиту премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит А.Ципраса в Москву 7 декабря по приглашению российского президента в настоящее время готовится.

Греческая сторона ранее сообщала, что в ходе краткой беседы "на ногах" в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, президент РФ Владимир Путин пригласил А.Ципраса с визитом в Москву.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]