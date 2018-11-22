МАК обещает сотрудничать с новым бюро расследования авиапроисшествий ЕАЭС

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заинтересованы в совместной работе со специалистами нового бюро расследований авиапроисшествий Евразийского экономического союза.
Как говорится в сообщении МАК, поступившем в "Интерфакс", "понимая высочайший приоритет безопасности на воздушном транспорте, как одного из важных сегментов транспортной системы, МАК поддерживает создание новой экспертной организации в этой области".
"Учитывая свой 27-летний опыт в расследовании 850 авиационных происшествий и серьезных инцидентов, проведенных на территориях 76 стран в соответствии со стандартами ИКАО, международными соглашениями и национальными законодательствами заинтересованных государств, МАК готов сотрудничать с Бюро и привлекать его экспертов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что расследованием авиапроисшествий и инцидентов в рамках ЕАЭС займется новое Международное бюро.
Основной функцией нового Бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий.
Новый орган будет решать широкий спектр задач. При этом предполагается тесное сотрудничество с ИКАО.
Среди них - разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию. Предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО, оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.
Переговоры со странами участниками проходили в течение этого года. В работе принимала участие группа экспертов из всех стран ЕАЭС.
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