Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, сообщает, что услуга SMSRadar заработала большую популярность среди пользователей. К данной услуге уже подключилось более 65 тысяч человек.

Услуга SMSRadar, была запущена с целью предоставления еще больших удобств абонентам Bakcell и обеспечения безопасности на дорогах, и является полезным инструментом для водителей. С помощью данной услуги, абонентская плата за которую составляет всего 1 манат в месяц, абоненты получают информацию о времени нарушения и виде административного штрафа, предусмотренного за данное нарушение правил дорожного движения, посредством SMS-сообщения сразу после совершения административного проступка.

Чтобы воспользоваться популярной и инновационной услугой SMSRadar, абонентам Bakcell, использующим любой тариф, необходимо отправить государственный номер своего транспортного средства (например: 00-XX-000) на короткий номер «5666» с помощью SMS-сообщения. Информация о превышении установленной скорости движения транспортного средства будет предоставлена абонентам незамедлительно, а информация о других нарушениях ПДД – после регистрации конкретного нарушения в соответствующей системе.

Более подробную информацию об услуге можно получить, посетив https://www.bakcell.com/ru/sms-radar или www.smsradar.az

Нужно отметить, что мобильное приложение SMSRadar занимает 8 место в Азербайджане по числу скачиваний. Приложение, которое можно скачать из Appstore или PlayMarket, позволит абонентам просматривать также фото и видео нарушения ПДД. Ссылка для прямого скачивания представлена ниже:

http://SMSRadar.az/app

Будучи известным лидером в сфере инноваций, компания Bakcell продолжит радовать современных пользователей мобильной связи новыми, удобными и интересными услугами.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89