Испания по-прежнему выступает против плана по Brexit - СМИ

Власти Испании по-прежнему не планируют поддерживать согласованный Лондоном и Брюсселем документ об условиях Brexit, так как он не учитывает ситуацию со статусом Гибралтара, сообщили газете "Индепендент" источники в Мадриде.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес уже заявлял, что Мадрид не поддержит проект сделки по Brexit между ЕС и Британией, если он, в частности, не будет учитывать позицию Мадрида по Гибралтару - британской заморской территории на Пиренейском полуострове.

Ранее в четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС.

При этом в декларации о будущих отношениях не упоминается вопрос Гибралтара и статуса его границ.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявляла, что она уверена в том, что Лондон сможет 25 ноября на саммите лидеров ЕС согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее в ноябре П.Санчес заявлял, что Испания может выступить против сделки, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс по Гибралтару и статусу его границы с Испанией между Мадридом и Лондоном.

Испанский премьер отмечал, что вопрос Гибралтара принципиально важен для его страны и диалог по нему должен идти напрямую между Испанией и Великобританией.

"Гибралтар не принадлежит Великобритании, поэтому мы как страна не можем принять, что то, что будет происходить с Гибралтаром, зависит от переговоров Великобритании и ЕС. Необходимо, чтобы это были переговоры между Великобританией и Испанией", - заявил он 20 ноября.

Ранее глава МИД Испании Жозеп Боррель заявлял, что Испания не примет соглашение по Brexit, если не будет ясности по тому, как будут проходить переговоры по будущему статусу Гибралтара.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо затем заявил, что он сожалеет, что позиция Мадрида "противоречит позитивному и конструктивному подходу, принятому в переговорах с участием Гибралтара в рамках процесса по выходу из ЕС".

В статье 184 проекта соглашения по Brexit говорится, что ЕС и Великобритания попытаются согласовать договоренности о будущих отношениях до конца переходного периода в декабре 2020 года. На Даунинг-стрит пояснили, что этот вопрос касается Гибралтара, так же как и других заморских территорий Великобритании.

В Испании настаивают, что переговоры о статусе Гибралтара должны вестись напрямую между Мадридом и Лондоном, и соответствующий пункт должен входить в соглашение по Brexit.

В ходе переговоров по Brexit Испания, Ирландия и Кипр вели с Великобританией самостоятельные переговоры, касающиеся вопросов границ.

Гибралтар перешел Великобритании в 1713 году по Утрехтскому мирному договору, Испания затем несколько раз пыталась вернуть эту территорию.

В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром. Полностью открыла границу Испания только в 1985 году, то есть за год до своего вступления в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС.