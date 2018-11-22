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Дальнее зарубежье 22.11.2018 19:47

В ООН заявили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере

Объем содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки, свидетельствует новый доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), распространенный в четверг.

"Возможности действий (с целью уменьшения содержания газа в атмосфере - ИФ) уже почти нет", - заявил глава ВМО Петтери Таалас.

Согласно докладу, в 2017 году концентрация углекислого газа в атмосфере составила рекордные 405,5 миллионных долей, тогда как в 2016 году это число составляло 403,3, а в 2015 году - 400,1 миллионных долей.

"Если концентрация углекислого газа и других вредных веществ в атмосфере не будет резко уменьшена, то изменения климата будут иметь все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле", - считает П.Таалас.

ВМО, которая является специализированным межправительственным учреждением ООН, проводит измерения содержания углекислого газа в атмосфере, начиная с 1750 года.

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Тэги: ООН, ГАЗ, АТМОСФЕРА, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]