В ООН заявили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере

Объем содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки, свидетельствует новый доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), распространенный в четверг.

"Возможности действий (с целью уменьшения содержания газа в атмосфере - ИФ) уже почти нет", - заявил глава ВМО Петтери Таалас.

Согласно докладу, в 2017 году концентрация углекислого газа в атмосфере составила рекордные 405,5 миллионных долей, тогда как в 2016 году это число составляло 403,3, а в 2015 году - 400,1 миллионных долей.

"Если концентрация углекислого газа и других вредных веществ в атмосфере не будет резко уменьшена, то изменения климата будут иметь все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле", - считает П.Таалас.

ВМО, которая является специализированным межправительственным учреждением ООН, проводит измерения содержания углекислого газа в атмосфере, начиная с 1750 года.