Франция направляет военнослужащих на Реюньон из-за акций протеста на острове

Париж отправляет военных на остров Реюньон - заморский регион Франции в Индийском океане - в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным АП, уже третий день школы на острове закрыты, так как протестующие поставили дорожные заграждения, которые не дают учителям и учащимся попасть в школы.
В ночь на четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство принимает меры по улучшению экономической ситуации на Реюньоне.
В то же время он отдал приказ о мобилизации армейских частей, подчеркнув, что насилие "неприемлемо". Президент заявил, что урегулировать ситуацию с акциями протеста можно только путем диалога.
"Через диалог мы сможем выйти из этой ситуации", - сказал Э.Макрон.
В свою очередь в Минобороны Франции не уточнили, когда именно военные будут направлены на Реюньон, и какова будет их численность.
Массовые акции во Франции против повышения цен на топливо начались в субботу: в них приняли участие около сотни тысяч человек. Согласно данным МВД Франции, за несколько дней во время протестов погибли два человека, более 600 получили ранения, 95 из которых - сотрудники полиции. В общей сложности с субботы французская полиция задержала около 600 человек.
Между тем, глава французского МВД Кристоф Кастанер распорядился, чтобы полиция начала разгонять участников акций протеста, которые блокируют автомагистрали, в особенности рядом с топливными складами.
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