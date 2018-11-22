Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 25 Ноя 12° 26 Ноя 12°

Дальнее зарубежье 22.11.2018 20:05

Франция направляет военнослужащих на Реюньон из-за акций протеста на острове

Париж отправляет военных на остров Реюньон - заморский регион Франции в Индийском океане - в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, уже третий день школы на острове закрыты, так как протестующие поставили дорожные заграждения, которые не дают учителям и учащимся попасть в школы.

В ночь на четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство принимает меры по улучшению экономической ситуации на Реюньоне.

В то же время он отдал приказ о мобилизации армейских частей, подчеркнув, что насилие "неприемлемо". Президент заявил, что урегулировать ситуацию с акциями протеста можно только путем диалога.

"Через диалог мы сможем выйти из этой ситуации", - сказал Э.Макрон.

В свою очередь в Минобороны Франции не уточнили, когда именно военные будут направлены на Реюньон, и какова будет их численность.

Массовые акции во Франции против повышения цен на топливо начались в субботу: в них приняли участие около сотни тысяч человек. Согласно данным МВД Франции, за несколько дней во время протестов погибли два человека, более 600 получили ранения, 95 из которых - сотрудники полиции. В общей сложности с субботы французская полиция задержала около 600 человек.

Между тем, глава французского МВД Кристоф Кастанер распорядился, чтобы полиция начала разгонять участников акций протеста, которые блокируют автомагистрали, в особенности рядом с топливными складами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕЮНЬОН, ПРОТЕСТЫ, ВОЕННЫЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]